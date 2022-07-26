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20 مليون مواطن.. الرئيس السيسى يوجه بحزمة إجراءات للحماية الاجتماعية (إنفوجراف)

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:36 م
20 مليون مواطن.. الرئيس السيسى يوجه بحزمة إجراءات للحماية الاجتماعية (إنفوجراف) الرئيس السيسى يوجه بحزمة إجراءات للحماية الاجتماعية

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد توجيهات الرئيس السيسى بتخصيص حزمة إجراءات شاملة للحماية الاجتماعية:

ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة"

صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور

تكلفة المساعدات الاستثنائية مليار جنيه شهريا

المستفيدون من المساعدات:

الأسر الأكثر احتياجا

أصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه

العاملون بالدولة برواتب أقل من 2700 جنيه

مساعدات استثنائية
مساعدات استثنائية

 

20 مليون مواطن إجمالى مستفيدى "تكافل وكرامة"

طرح 2 مليون كرتونة سلع مدعمة بنصف التكلفة شهريا

توزيع كراتين السلع الغذائية عبر منافذ القوات المسلحة

توجيه الأوقاف والتضامن لتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام

تتولى وزارة المالية توفير الموارد اللازمة بإجمالى 11 مليار جنيه


تكافل وكرامة

الأسر الأكثر احتياجا

أصحاب المعاشات

العاملون بالدولة

كرتونة سلع مدعمة

لحوم الأضاحى

وزارة المالية

اليوم السابع بلس



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