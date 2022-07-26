اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ولي العهد السعودي يبدأ زيارته إلى اليونان وفرنسا

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:35 م
ولي العهد السعودي يبدأ زيارته إلى اليونان وفرنسا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأراضي السعودية متوجها إلى اليونان وفرنسا.

وقال الديوان في بيان: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، فقد غادر اليوم الثلاثاء لزيارة كل من (اليونان، والجمهورية الفرنسية)، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


ولي العهد السعودي

اليونان

فرنسا

السعودية

الامير محمد بن سلمان



الموضوعات المتعلقة

محمد بن سلمان: سنضخ استثمارات ضخمة فى مصر لاستكمال مشروع نيوم

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:38 م

الأمير محمد بن سلمان ورئيس كازاخستان يعقدان جلسة رسمية لبحث التعاون

الأحد، 24 يوليه 2022 05:00 ص

بوتين يبحث مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وضع سوق النفط العالمى

الخميس، 21 يوليه 2022 07:00 م

قمة جدة ترسم خارطة طريق حل أزمات المنطقة.. الرئيس السيسى: لا مكان للميليشيات ولا داعميها.. بايدن: سنواجه الإرهاب.. محمد بن سلمان: نؤسس عهدا جديدا من الشراكة.. ملك الأردن: لا استقرار للمنطقة دون حل قضية فلسطين

السبت، 16 يوليه 2022 02:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة