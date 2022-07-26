وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة المعلم المثقف

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فعاليات اليوم الختامي للتصفيات النهائية لمسابقة المعلم المثقف التي تنفذ من خلال توجيه عام المكتبات لتصعيد ثلاثة معلمين، لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور خالد البربرى، وكيل المديرية ،و السيد عيد، موجه أول مركزي لغة عربية بديوان المديرية، والدكتور خالد بدر، موجه عام المكتبات، موجها بضرورة إعطاء مثل هذه المسابقات العناية الفائقة كونها تصنع معلما مؤثرا يستطيع نشر بذور الثقافة في الحقل التعليمي.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم تقسيم الإدارات على يومين اليوم الأول سبع إدارات، إدارة شرق كفرالشيخ وغرب كفر الشيخ والرياض وفوه ومطوبس ودسوق والحامول واليوم الثاني ضم ست إدارات، إدارة قلين وسيدي سالم وسيدي غازي وبلطيم وبرج البرلس وبيلا، وقد أظهرت تلك المسابقة الوجه المشرق للمعلم المثقف القارئ المدرك والملم بتاريخ وطنه وقضاياه المعاصرة والمؤمن بتأثير الثقافة في خلق جيل واع.