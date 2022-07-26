وكيل تعليم الغربية يناقش الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للإعدادية

الغربية محمد طارق

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بقيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور وكيل المديرية، وكلاً من رئيس لجنة الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 / 2022 والتي ستبدأ يوم السبت الموافق الثلاثون من شهر يوليو الجارى، وتستمر حتى الخميس، الرابع من أغسطس القادم.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمركز مصادر التعلم بمدرسة قاسم أمين ث بنات بشرق طنطا، أكد وكيل الوزارة على ضرورة التنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية، بالقانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، كما أكد أيضاً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للمعلمين والطلاب خلال سير الامتحان.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ووجه "حسن" بضرورة توزيع جميع المتابعين والموجهين والمراحل على جميع اللجان أثناء الامتحانات لمتابعة سير الامتحان، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات.

وخلال الاجتماع، قام رئيسا لجنتي الإدارة والنظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بمناقشة الضوابط العامة وتعليمات سير الامتحان، كما تم تسليم المظاريف الخاصة برؤساء اللجان للسادة مديري عموم الإدارات التعليمية.

وعلى هامش الاجتماع، تم عقد ورشة عمل مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، حيث قام أحمد الرفاعي مدير إدارة اللامركزية بالمديرية، بمناقشة وبيان أدوار مدير عام الإدارة المنوطة لتخطيط وتنفيذ وإدارة أعمال الصيانة البسيطة وتسوية مخصصاتها.