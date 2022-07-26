وكالة الفضاء الصينية: مركبة تحمل مختبرًا للعلوم ترسو بنجاح في المحطة الفضائية "تيانجونج"

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أعلنت الصين تدشين مختبرًا علميًا، تحت اسم "وينتيان"، في محطتها الفضائية الدائمة، الذي تم إطلاقه من قاعدة وينتشانج الفضائية في مقاطعة جزيرة هاينان الاستوائية، وسط حشد إعلامي كبير لافت.

وأوضحت وكالة الفضاء الصينية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بعد 13 ساعة من الرحلة، رست المركبة الفضائية في محطة تيانجونج الفضائية بنجاح.

وكشفت أنه تم تصميم مختبر "وينتيان"، الذي يبلغ وزنه 23 طنًا، من أجل إجراء تجارب العلوم والبيولوجيا، وحملته أثقل مركبة فضائية أحادية الوحدة موجودة حاليًا في الفضاء، وأشرف 3 رواد فضاء بدأوا مهمتهم -التي استمرت ستة أشهر على متن المحطة الفضائية الشهر الماضي - على وصول (وينتيان) ورسوها، وحمل المحطة صاروخ لونج مارش طراز "5B-Y3 " -وهو أقوى صاروخ صيني- في ثالث إطلاق من نوعه منذ دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة البناء.

يذكر أن الصين أطلقت أول رائد فضاء لها في المدار في عام 2003؛ مما يجعلها الدولة الثالثة فقط التي تفعل ذلك بمفردها بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة، حيث قام برنامجها الفضائي بإنزال مركبات روبوتية على سطح القمر ووضعت واحدة على سطح المريخ العام الماضي، وأعادت الصين أيضًا إلى الأرض عينات من القمر.