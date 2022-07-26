وفاة 28 شخصا وإصابة 60 آخرين فى الهند بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

كتبت : شيماء عبد المنعم

أعلن مسؤولون وفاة 28 شخصًا على الأقل، وإصابة 60 آخرين، بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة في غرب الهند، وقال المسؤول الحكومي موكيش بارمار، إن الوفيات وقعت في مقاطعتي أحمد آباد وبوتاد في ولاية غوجارات، حيث يحظر إنتاج وبيع واستهلاك الكحول.

وحسب ما نشره موقع habertusba، لم يتضح حتي الآن ما هي المادة الكيميائية المستخدمة في صنع السائل المغشوش، فيما أفادت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية، أن الشرطة ألقت القبض على العديد من المهربين المشتبه في تورطهم في بيع المشروبات الكحولية.



كحوليات مغشوشة في الهند

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فإن الموت بسبب الكحول المغشوش شائع في الهند، حيث تكون هذه المشروبات رخيصة وغالبًا ما تختلط بمواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة الفعالية، وأصبح الاحتيال في مجال الكحول صناعة مربحة للغاية في جميع أنحاء الهند، حيث لا يدفع المهربون أي ضرائب ويبيعون كميات هائلة من منتجاتهم للفقراء بأسعار منخفضة، ففي عام 2020، لقي ما لا يقل عن 120 شخصًا مصرعهم بعد تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في ولاية البنجاب شمال الهند.

ويشار إلى أنه في نوفمبر الماضى، أفادت وسائل إعلام هندية، بأن 24 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر تسممهم بالكحول المغشوش فى ولاية بهار شرقى البلاد، بحسب "روسيا اليوم"، وأكدت صحيفةTimes of India ، أن هذه الوفيات حصلت فى منطقتى غرب شامبران وغوبالغانج من الولاية التى يسرى فيها منذ عام 2016 حظر على إنتاج وبيع وتعاطى المشروبات الكحولية.

وأطلقت الشرطة - حينها - تحقيقا فى هذه الوفيات، وألقت القبض على 18 شخصا على الأقل بتهمة تورطهم فى بيع الكحول المغشوش، فيما حذر مسؤولون محليون - آنذاك - من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع وسط أنباء عن وفيات غامضة حصلت فى قرية محمدبور فى الولاية، فيما لقى 89 شخصا على الأقل مصرعهم فى بهار، في بداية العام الماضى، جراء 15 حادثة مرتبطة بالكحول المغشوش.