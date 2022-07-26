وزير القوى العاملة يكرم رئيس جامعة الزقازيق لبلوغه سن التقاعد.. صور

كتبت آية دعبس

شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري بالجامعة، فضلا عن عمداء ووكلاء الكليات.

وأكد الوزير حرصه على حضور هذا المجلس باعتباره المجلس الأخير برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة قبل بلوغه سن التقاعد ، مؤكدا أنه من الشخصيات القليلة التي تترك بصمة قوية في قلوب وذاكرة كل من يقابله، وهو من العلامات البارزة في محافظة الشرقية وظهر جلياً التقدم والتطور الذي حدث تحت رئاسته في الجامعة .

وقدم الوزير التهنئة لرئيس الجامعة على عضوية الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية ، مؤكدا أنه سيكون له بصمة أخرى قوية في هذه الهيئة وأن الوزارة تسعى للاستفادة من وجوده في هذه الهيئة لتطوير الجامعة العمالية .

وقدم الوزير لرئيس الجامعة هدية رمزية عبارة عن مصحف شريف ودرع صنع خصيصا أهداه إياه، وذلك تعبيراً عن تقدير الوزير للجهد المبذول من رئيس الجامعة في تطوير الجامعة خلال الفترة الماضية .

ومن جانبه، أعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة عن ترحيبه بالوزير لحرصه على حضور هذا المجلس مقدما له خالص الشكر والتقدير والامتنان على مقترحاته البناءة التى أثرت أعمال الجامعة بالعديد من الأعمال التي تخدم الطلاب والمواطنين .

وقال "شعلان" أن هذه العام سيتم افتتاح الجامعة الأهلية بتخصصات الطب والأسنان و3 برامج الحاسبات والهندسة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مجموعات عمل لهذا المشروع الذي يهم كل فرد بالجامعة.

وكرم الوزير ورئيس الجامعة ، الدكاترة وليد زيدان عميد كلية طب الأسنان ، وهشام فوزي عميد كلية الهندسة ، وأمال يوسف عميد كلية تربية رياضية بنات ، وأحمد النادي عميد المعهد الآسيوي ، وعاطف الصياد أمين عام الجامعة ،لبلوغهم سن التقاعد.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو المجيدة ، تلك المناسبة التي صححت مسار التاريخ المصرى الحديث وكللت مراحل النضال الوطني نحو التطور والازدهار .