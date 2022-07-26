وزير القوى العاملة يسلم 250 وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الدولة نظرة احترام و تقدير من الدول العظمى، و قدرة الدولة أن تقتحم هذا الملف الصعب و تنجح في النهوض في البينة التحتية والبشرية، بهدف رفع مستوي المعيشية للمواطن .

جاء ذلك خلال تسليمه شهادات أمان للعمالة غير منتظمة بالشرقية، معلنا عن عقد برتوكولات مع 6 شركات ، لتوفير 100 فرصة تدريب لخريجي الجامعات في تخصصات مختلفة في مجال التحول الرقمي .

وأضاف وزير القوى العاملة أن بعض المهن سوف ستندثر خلال الفترة القادمة ، لذلك هناك اتجاة لنظرة مستقبلية لبرامج تدريبية لمهن جديدة، وأيضا لدعم الحرف اليدوية، لكونها مهن لا تندثر مع مرور الزمن وتلقي تقدير في كل العالم .

وأشار إلي الحاجة لتحديث قاعدة العمالة غير المنتظمة وضم العمالة الزراعية إليها لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة .

وكانت محافظة الشرقية نظمت احتفالية كبري، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعدد من المواطنين لتسليم عدد من وثائق التأمين ضد الحوادث تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالشرقية، وذلك بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه في بداية العام الجاري، ليصبح إجمالي ما تسلمه حتى الآن خلال نصف العام الحالي 4654 وثيقة.

كما قام الوزير والمحافظ بتسليم 200 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لدمجهم في المجتمع ، فضلا عن تسليم 5 ماكينات خياطة وشنطتين أدوات للتبريد والتكييف لأوائل الخريجات والخريجين المتدربين في مركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين التابعين للمديرية، وذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل المديرية.