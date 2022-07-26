وزير الدفاع الإسرائيلى: لن أشارك فى حكومة إلى جانب نتنياهو

كتب : أحمد علوى

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس أنه لن يشارك فى حكومة إلى جانب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وذلك قبل 99 يوما من انتخابات الكنسيت.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، فقد شدد جانتس فى تصريح لهيئة البث الإسرائيلية "كان" على أنه "على عكس يائير لابيد كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما فى ذلك الأرثوذكس المتطرفين.

وأكد أنه يرغب فى تحالف حزبى بينه وبين جدعون ساعر، فى الجمع بين غالبية يمين الوسط والمتطرفين، وأيضا الأحزاب التى تريد بشكل مطلق تجاوز نسبة الحسم بما فى ذلك حزب "يسرائيل بينيتو" وحزب "يمينا" بقيادة أييليت شاكيد وحزب "ميرتس".