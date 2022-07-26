وزير الداخلية الفرنسي يتقدم بمشروع قانون لتسهيل طرد الأجانب الجانحين

أ ش أ

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، تقديم مشروع قانون يهدف إلى تسهيل طرد الأجانب الجانحين من فرنسا؛ حتى لا يكون الزواج أو الإقامة في فرنسا منذ سن 13 عامًا سببًا لوقف إجراءات الترحيل.



وقال الوزير الفرنسي - في تصريح أوردته إذاعة "أر تي أل" الفرنسية - "اقترحت رفع جميع التحفظات التي تمنع الدولة الفرنسية من طرد الرعايا الأجانب المنحرفين".



وفيما يتعلق بالوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتطبيق التزام مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بنسبة 100%، أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن هذا الملف شهد بالفعل تقدما "خلال العامين الماضيين" منذ تكليفه بحقيبة الداخلية.



وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية؛ وصل نسبة الأشخاص الذين تم ترحيلهم بموجب قرار مغادرة التراب الفرنسي (OQTF) أقل من 10%، وارتفعت هذه النسبة نحو 25% في النصف الأول من العام الجاري؛ حيث غادر 9685 شخصًا فرنسا (ترحيل قسري).



وأشار جيرالد دارمانين إلى أن نسبة الأشخاص المرحل إلى بلدان المغرب العربي وإفريقيا وصلت نحو 50%، منوها إلى أن السلطات الفرنسية لا تقوم بترحيل الأجانب الجانحين القادمين من دول مزقتها الحرب مثل سوريا أو أفغانستان.



وعلى مدار عامين، تم طرد 2751 من الأجانب الجانحين، من بينهم نحو 770 شخصا مسؤولين عن تهريب المخدرات، و900 شخصا بسبب العنف المنزلي.