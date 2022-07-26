وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة فى عدد من المحافظات

كتب على عبد الرحمن

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لقيادات محلية بمحافظات المنيا وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط والقاهرة والدقهلية وجنوب سيناء والغربية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت نقل تامر سعيد عياد سكرتير عام محافظة المنيا إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ ، وتصعيد كل من ياسر محمد عبدالعزيز سكرتير عام مساعد المنيا إلى وظيفة سكرتير عام ومحمد معوض عقل رئيس حى الوايلى إلى سكرتير عام مساعد المنيا .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الحركة تضمنت نقل كل من محمد إبراهيم صحصاح رئيس مدينة ومركز البياضة بالأقصر إلى رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء ، وخيري حسين إبراهيم رئيس مدينة سانت كاترين إلى رئيس حى الوايلى بالقاهرة ، ورضا على قويطة رئيس مدينة الكردى بالدقهلية إلى رئيس حى أول طنطا بالغربية ومحمود محمد شاهين من ديوان عام محافظة أسيوط إلى رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر ، وعبدالغفار عبدالرحمن الديب رئيس مدينة سيد غازي بكفر الشيخ إلى رئيس مدينة ومركز فوه بكفر الشيخ.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكداً سعى الوزارة إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين .

وطالب اللواء محمود شعراوي كافة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم .