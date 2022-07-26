وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعات حياة كريمة بالعدوة.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز العدوة شمال المحافظة، وذلك ضمن زيارته للمحافظة اليوم لافتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير بمركز سمالوط.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام، عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أحمد خلف رئيس مركز العدوة، والجهات المعنية.

وتفقد الوزير والمحافظ، انهاء الاعمال الخاصة بمدرسة الجهاد الإعدادية بنسبة 100% للأعمال الإنشائية وبتكلفة 10 مليون جنيه، كما تفقدا إحلال وتجديد وحدة الإسعاف بقرية الجهاد 4 على مساحة 215 م، تطوير وحدة طب الأسرة بقرية الجهاد 4.

وقال اللواء محمود شعراوي أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة “بمحافظة المنيا يستهدف في المرحلة الأولي 5 مراكز " العدوة، مغاغة، أبو قرقاص، ملوي، دير مواس" بإجمالي 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروعات الجاري تنفيذها تتنوع في مجالات المجمعات الخدمية والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق- مواقف – نقاط إطفاء لتحسين مستوي معيشة 3 مليون مواطن بالقرى المستهدفة بإجمالي عدد 3476 مشروع وبتكلفة حوالي 24.7 مليار جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية على متابعة الحكومة لكافة نسب تنفيذ المشروعات للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لذلك وإزالة أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات التي قاربت على الانتهاء وسيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بالكامل في نهاية نوفمبر القادم.

وأكد محافظ المنيا، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، يعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة ليس على مستوى الدولة فقط وإنما على مستوى العالم، والذي يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، بهدف القضاء على الفقر، وتحسين معيشة المواطنين، وإحداث التنمية الشاملة، حيث كان من نصيب المحافظة تنفيذ عدد (3476) مشروعا خدميا.

وأضاف محافظ المنيا، أن إجمالي المراكز المستهدف 5 مراكز وهم (العدوة -مغاغة - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس)، بإجمالي 32 وحدة محلية قروية تضم (192) قرية بإجمالي (757) كفر ونجع وعزبة تابعة، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو (3) مليون مستفيد أي نصف سكان المحافظة، لافتاً إلى أنه تم إدراج مركزي (سمالوط وبني مزار) بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا

مشروعات "حياة كريمة" بمركز العدوة

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بمركز العدوة

مشروعات "حياة كريمة" بمركز العدوة

مشروعات "حياة كريمة" بمركز العدوة

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بمركز العدوة

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بمركز العدوة

وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمركز العدوة

مشروعات "حياة كريمة" بمركز العدوة

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بمركز العدوة