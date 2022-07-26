وزيرة البيئة: العادات اليومية تؤثر فى مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ

كتبت منال العيسوى

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن العادات اليومية الإيجابية التى يقوم بها الأفراد ، تؤثر بشكل ايجابى فى مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، مؤكدة أن جميع الأديان السماوية، حثت على الحفاظ على نعم الله على الارض، سواء كانت هذه النعم من نبات وحيوانات اوكائنات بريه وغيرها.

‏وطالبت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع بضرورة تعليم هذا لأولادنا ، مشيرة إلى أن دمج المفاهيم البيئية وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية داخل المواد والمناهج التعليمية، هو أحد الخطوة الهامة التى اتخذتها مصر منذ ٣ سنوات تقريبا، وان دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية للتعليم الأساسى، جاء بهدف رفع الوعى البيئى للطلاب.

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‏واوضحت الوزيرة أن عملية دمج المفاهيم البيئة فى التعليم الأساسى ، استهدفت الاطفال من سن 6 أعوام حتى ١12 عاما، وهو ما يساهم فى تغيير السلوكيات السلبية نحو البيئة، والاتجاه نحو السلوكيات الإيجابية وهذا يعمل على خلق جيل واعى قادر على حماية البيئة.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة كانت اطلقت الحوار الوطني للمناخ مؤخراً بهدف رفع الوعي وتعزيز مشاركة مختلف الفئات من شباب وسياسيين ورجال دين ومرأة ومجتمع مدني، في مواجهة تحدي تغير المناخ.