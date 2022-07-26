هجمات القرود تثير الفزع غرب اليابان.. أصابت 42 شخصا حتى الآن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت السلطات المحلية فى مدينة ياماجوتشى اليابانية، إنها تلجأ إلى استخدام مسدسات مخدرة فى التعامل مع القرود المغيرة، التي أسفرت عن إصابة 42 شخصا فى الأسابيع الأخيرة.

وتشاهد قرود المكاك اليابانية بشكل شائع فى أنحاء كبيرة من البابان، وتمثل آفة فى بعض المناطق حيث تأكل المحاصيل وتدخل المنازل، بحسب قناة CBS الأمريكية.

إلا أن سلسلة من هجمات القرود فى المدينة الواقعة غرب اليابان كانت غير عادية، حيث يعانى البالغون والأطفال من إصابات ما بين خدوش وعضات.

وقال مسئول محلى فى ياماجوتشى إن المدينة كلها محاطة بالقرود، وليس من النادر رؤية القرود، لكن من النادر أيضا رؤية هذا العدد من الهجمات فى هذه الفترة الزمنية القصيرة.

وكانت الإصابات متوسطة إلى حد كبير حتى الآن، إلا أن السلطات قالت إنها تلجأ الآن على مسدسات المهدئات بعد أن فشلت الشراك التي وضعتها فى الإمساك بأى من القرود المزعجة.

وقال المسئول فى تصريحات للفرنسية إنه فى البداية كان الأطفال والنساء فقط هم من يتعرضون للهجوم، ومؤخرا أصبح كبار السن والرجال البالغين مستهدفين أيضا.

ولا يعرف المسئولون ما إذا كانت الهجمات ناجمة عن عدة قرود أم قرد واحد عنيف. وفى بعض الحالات، تدخل القرود عبر النوافذ أو بالانزلاق عبر الأبواب الأمامية.

وتجوب الشرطة ومسؤولو المدينة المنطقة منذ تسجيل الهجمات الأولى فى الثامن من يوليو، لكن لم يتم اصطياد أي قرود حتى الآن.

وتصدرت تلك القصة عناوين الصحف فى اليابان فى الأسابيع الأخيرة، حيث تحدث السكان المحليين عن غزو القرود.

وقال أحد الآباء إنه سمح بكاء من الطابق السفلى لمنزله، فهرع بالنزول ليجد قردا يتسلق ابنه.