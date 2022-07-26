نقيب المرافق: إطلاق دورات تدريبية مشتركة مع اتحاد عمال البحرين

كتبت آية دعبس

أعلن المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين للمرافق العامة ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، عن الاتفاق مع قيادات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، على تبادل الزيارات والخبرات، وتنظيم دورات تدريبية يستفيد منها عمال البلدين"مصر والبحرين".

وأوضح أن مركز تدريب الإسكندرية التابع للنقابة العامة جاهز لتدريب عمال و نقابيين من البحرين في كافة المجالات، وأبرزها مجال الكهرباء والهيدروجين الاخضر ،وذلك في إطار دعم توجه حكومة البلدين نحو حماية البيئة،وثقافة الاقتصاد الاخضر ،والدعم النقابي لكافة الاستعدادات الجارية لعقد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ المصرية قريبا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد وفداً من النقابة العامة للمرافق المصرية برئاسة هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة ،ويضم أحمد فهمي النائب الأول للرئيس، ورضا إبراهيم آلدغيدي أمين الصندوق ،وحمدي عرابي مدير الشئون العربية وذلك بمقر الاتحاد الحر بمدينة عيسى.

وقال هشام فؤاد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ،إن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الأخوية وتبادل الخبرات والحرص الدائم على التنسيق والتعاون مع عمال البحرين في مختلف القضايا التي تخدم عمال قضايا البلدين،خاصة في المحافل العربية والدولية.

من جانبه، رحب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف بوفد عمال مصر في بلده الثاني مملكة البحرين وفي بيت العمال البحريني مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية و أن مثل هذه الزيارات المتبادلة بين عمال مصر وعمال البحرين، تأتي في إطار تجسيد التعاون وتنسيق المواقف التي تخدم الصالح العام للبلدين وعمالهما وتبادل الخبرات بين الحركة النقابية من أجل دعم وتطوير الأداء العمالي والنقابي والمساهمة في تقوية الجسد النقابي العمالي العربي وبما يعزز التعاون المشترك وتفعيل التواصل من أجل حركة نقابية متميزة وقادرة على المساهمة في بناء الأوطان..وأضاف أن عمال البلدين تجمعهما علاقات تاريخية ساهمت في تعزيز وتوحيد المواقف والرؤى النقابية في القضايا العربية والدولية المشتركة، والتي يلمسها الجميع على كافة مستويات العلاقات بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء تبادل رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع وفد عمال مصر الدروع التذكارية.