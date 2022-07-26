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نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين الثانوية.. صور

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 08:58 ص
نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين الثانوية.. صور نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، فعاليات حفل تكريم الطلاب خريجي  مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "steam"، بقصر ثقافة الأقصر، بحضور إيمان عبد العال مدير التعليم العام بمديرية تعليم الأقصر، ونصر حرز الله رئيس مجلس أمناء المدرسة، والعقيد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية، وأحمد العويني مدير المدرسة.
 
وفى هذا الصدد أعرب الدكتور حمدى حسين، عن بالغ سعادته بمشاركته أبنائه الخريجين من طلبة وطالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "steam" فرحتهم بالتخرج، مهنئاً إياهم بالنيابة عن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، ومتمنياً لهم كل التوفيق في حياتهم المقبلة.
 
وأوضح نائب رئيس جامعة الأقصر، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مشترك بين الجامعة والمدرسة في ملف التعليم ما قبل الجامعي الذي شهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا وملحوظا، حيث اتخذت الدولة في هذا الصدد العديد من الإجراءات والخطوات الرامية إلى تحقيق تطوير جذري بالمنظومة التعليمية ككل، ووضع مصر في أفضل التصنيفات التعليمية عالميا، لتتحول المنظومة التعليمية من التعليم والتلقين إلى التعلم والابتكار، وتحقيق أقصى استفادة من النظام المتكامل الذي يقدم لهم المعلومات ويكسبهم المهارات المختلفة، لتشكيل بنيانهم الفكري وتحقيق رؤية واستراتيجية "مصر 2030"، وفي الختام، تم تكريم الدكتور حمدي حسين، وإهدائه درع المدرسة.
 
نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين (1)
 

نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين (2)
 

نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين (3)
 

نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين (4)
 

نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين (5)
 

نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين (6)
 

نائب رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المتفوقين (7)
 

 


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