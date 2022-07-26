مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض مناطق الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض مناطق الغردقة لحدوث عطل مفاجئ بمحطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، نتيجة عدم انتظام الجهد الكهربائي، مما يؤدي الي ضعف ضغط المياه في شبكات مناطق النصر والكورنيش والوفاء والازهر والملاحة وذهبية وعرابية والقيادات، مما ادي الي تعديل مواعيد الضخ في بعض المناطق تعرف علي المواعيد الجديدة.

واكدت الشركة في بيان لها أن سيتم ضخ المياه بمنطقة القري بداية من جراند ومحاويش والسويسرية وعلي بابا وسينزو، حتي جولدن فايف يوم الأربعاء والأحد، بينما سيتم ضخ المياه بمناطق الممشي السياحي وطريق فلفلة والشيرتون والهضبة يومي الجمعة والإثنين.

فيما سيتم ضخ المياه طبقا للمواعيد الجديدة بمناطق الزلزال، والقيادات والاستاد والشهر العقاري يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، وناشدت الشركة المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين انتظام مواعيد الضخ بالمدينة.

مواعيد ضخ المياه الجديدة بالغردقة