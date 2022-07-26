اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:06 م
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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 09:40 م
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة حادث- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العين السخنة اتجاة القاهرة، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود حادث مرورى بطريق العين السخنة اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ووفاة شخص وإصابة 12 آخرين، تم نقلهم لمستشفى البنك الأهلى لتلقي العلاج.
 
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وقام رجال الشرطة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
 

حادث مروري

طريق العين السخنة

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