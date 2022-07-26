مصرع ربة منزل وطفلة وإصابة ثالثة اصطدمت بهن سيارة ربع نقل بطريق السلام بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل وطفلة مصرعهما وأصيبت طالبة ثالثة، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهم أثناء عبورهم طريق السلام أمام منطقة حي الكويتي بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثتين والمصابة لمستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء الطب الشرعي، والاستعلام عن حالة المصابة الثالثة، والتحفظ على السيارة وقائدها،واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق السلام أمام حي الكويتي دائرة المركز وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل وطفلة وإصابة طالبة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال سير سيارة ربع نقل، قيادة "أحمد م ع"، 29 سنة، سائق، ومقيم القاهرة، بطريق السلام أمام حي الكويتي، فوجئ بعبور كلا من "سمر ع ر"، 34 سنة، عاملة بمصنع، متوفاة، و"إیمان ع ف"، 11 سنة، متوفاة، وشقيقة الثانية "هايدي ع ف"، 17 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ واضطراب بدرجة الوعي، وجميعهم مقيمين السلام بالقاهرة، فلم يتمكن من مفاداتهم واصطدم بهم، مما أدى لحدوث إصابتهم وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى السلام العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة وكذلك نقل المصابة لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.