مصادرة أسلحة ومخدرات مهربة داخل سجون جورجيا الأمريكية.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت إدارة الإصلاحيات في جورجيا الامريكية (GDC) أن تفتيش خمسة سجون في الولاية أدى إلى مصادرة أكثر من 1000 مادة مهربة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأسلحة والميثامفيتامين.

وقالت الإدارة في بيان صحفي إن مركز GDC قد أجري خمسة عمليات شاملة للمنشآت الأسبوع الماضي كجزء من جهود القضاء على التهريب "الخطير" من سجون جورجيا، وصادرت الإدارة أكثر من 1000 سلعة مهربة تقول إنها يمكن أن يستخدمها السجناء للقيام بنشاط إجرامي داخل السجون.

وبحسب GDC ، تمت مصادرة 647 قطعة سلاح و 210 هاتف و 241 جهاز شحن للهواتف المحمولة، كما كشفت عن ضبط ما يقرب من كيلو ونصف من الماريجوانا و 3 كيلو جرامًا من التبغ و 289.9 جرامًا من الميثامفيتامين و 66.5 أونصة من الكحول و 142 قرص مخدر من داخل جدران السجون.

وقال مفوض GDC تيموثي وارد في بيان صحفي "لقد اتخذنا نهجًا صارمًا لتخليص منشآتنا من هذه العناصر ، عندما يكون في أيدي النزلاء بيئة غير آمنة"، وتابع: "سنواصل الصمود في هذا النهج وغيره من الأساليب التي قد نجدها مفيدة ، في دعم مهمتنا غير القابلة للتفاوض لحماية الجمهور".

وفقا لشبكة فوكس نيوز، قالت الإدارة إنها ستواصل عمليات التفتيش في السجون في جميع أنحاء الولاية.

وكتبت إدارة اصلاحيات جورجيا في بيان صحفي: "نظل ملتزمين بضمان سلامة كل من الموظفين والسجناء ، حيث نقوم باستمرار بتقييم وتنفيذ العمليات والأساليب الأمنية لوقف إدخال البضائع المهربة غير القانونية".

كما قالت إنها ستستخدم تدابير سلامة إضافية في المرافق، بما في ذلك إجراء فحوصات الصحة، وأنها طبقت أحدث النظم التكنولوجية وعززت إجراءات الكشف عن محاولات التهريب.