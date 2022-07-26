مساعد مايك بنس يدلى بشهادته عن اقتحام الكونجرس أمام هيئة محلفين فيدرالية

كتبت ريم عبد الحميد

أدلى رئيس الموظفين السابق لمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق بشهادته أمام لجنة محلفين فيدرالية تجرى تحقيقا فى اقتحام الكابيتول فى السادس من يناير 2021، بحسب ما قال شخص مطلع على الأمر.

وكان مارك شورت، المساعد المقرب من بنس، متواجدا فى الكابيتول يوم اقتحامه، وكان مع نائب الرئيس فأثناء خروجه من موقعه فى ترأس مجلس الشيوخ واختبائه من مثيرى الشغب الذين اقتحموا المبنى ودعوا إلى إعدامه.

وبحسب ما ذكرت الوكالة، فإن شورت شهد أمام هيئة محلفين كبرى بعدما تلقى استدعاءً، وحدث ذلك الأسبوع الماضى. إلا أن مكتب المدعى الأمريكى لم يرد على أسئلة حول هذا الأمر.

واكد شورت فى ظهوره على شبكة سى إن إن الاثنين إدلائه بشهادته، وقال إنه تلقى استدعاءً من هيئة المحلفين الفيدرالية، وأنه امتثل لأمر الاستدعاء. وتابع قائلا إنه كان الظهور الوحيد له أمام هيئة المحلفين، لكن رفض كشف مزيد من التفاصيل.

ولم يتضح على الفور طبيعة الأسئلة التي طرحت على شورت خلال شهادته، لكن وزارة العدل تجرى تحقيقا حول الجهود واسعة النطاق التي قام بها حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب للتراجع عن نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما فى ذلك اختلاق مجموعة أعضاء المجمع الانتخابى المزيفين فى الولايات الرئيسية بهدف تخريب عد الأصوات.

وقال وزير العد الأمريكي ميريك جارلاند للصحفيين الأسبوع الماضى إنه لا يوجد شخص فوق القانون، ووصف التحقيق فى الهجوم عى الكابيتول بأنه التحقيق الأكثر أهمية وشمولا فى تاريخ وزارة العدل.

وتعاون شورت أيضا مع التحقيق الذى تجريه لجنة مجلس النواب الامريكى فى أحداث اقتحام الكونجرس.