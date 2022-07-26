مركز ومدينة الإسماعيلية يواصل أعمال النظافة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول؛ منعًا لانتشار الأمراض و الأوبئة.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز و مدينة الإسماعيلية أعمالها برفع القمامة و المخلفات من عدة مناطق، ففي قرية عين غصين و توابعها، تم رفع قمامة و مخلفات بحمولة 18 طن من عزبة حيندق و أبو أمين و العمارات السكنية وأبو تبري ومجمع المدراس ووحدة طب الأسرة وعزبة أبو خزيم و طريق نقطة الشرطة وطريق الترعة.

كما تم تركيب 4 كشاف ليد وصيانة 20 كشاف ليد و صوديوم بعزبة طوسون و إصلاح و صيانة خلية الإنارة، كما تم عمل حملة نظافة عامة في مدينة المستقبل بمساكن التعاونيات علاوة على فتح شارع مغلق خلف مركز شباب المستقبل.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع 22 طنا من الرمال من طريق الإسماعيلية بورسعيد ومن أعلى كوبري الفردان الشمالي و ذلك بمعدات القرية والشركة الوطنية.

جانب من أعمال النظافة العامة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة

جانب من أعمال النظافة العامة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة

جانب من أعمال النظافة العامة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة

جانب من أعمال النظافة العامة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة

جانب من أعمال النظافة العامة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة

جانب من أعمال النظافة العامة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة

جانب من أعمال النظافة العامة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة