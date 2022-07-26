"محبوبة وجديرة بالثقة".. استطلاع: ليز تروس مرشحة "المحافظين" المفضلة بعد المناظرة

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نتائج استطلاع جديد لمؤسسة "يوجوف" أظهر استمرار تفضيل حزب المحافظين لوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس كمرشحة لتولى زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، وذلك بعد المناظرة التلفزيونية الأولى بينها وبين وزير الخزانة السابق، ريشى سوناك.

وتظهر النتائج أن تروس صُنفت بأنها "استطاعت التواصل بالأشخاص العاديين ، وكانت محبوبة وجديرة بالثقة " أكثر من منافسها.

واعتبرت صحيفة "التليجراف" أن ريشي سوناك عانى من انتكاسة في محاولته لقيادة حزب المحافظين بعد نتائج الاستطلاع الذى أجرى على 507 من أعضاء حزب المحافظين الذين شاهدوا مناظرة القيادة مساء الاثنين، حيث قال ما يقرب من الثلثين - 63 في المائة - إن تروس استطاعت إيصال رسائلها مقابل 19 في المائة فقط لسوناك.

في غضون ذلك ، قال 54 في المائة إن تروس ظهرت على أنها محبوبة بدرجة أكبر مقارنة بـ 35 في المائة بالنسبة لسوناك.

فيما يتعلق بالسؤال حول من كان الأفضل أداءً بشكل عام خلال مناظرة بي بي سي ، اختار حوالي 50 في المائة من المستجيبين تروس بينما اختار 39 في المائة سوناك.

كما وجد الاستطلاع أن أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن رد وزيرة الخارجية كان أفضل من سوناك في كل القضايا التي تمت تغطيتها خلال المناظرة ، بدءًا من حرب أوكرانيا إلى الضرائب إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن فريق ريشي من المرجح أن يرفض علنًا أو يسعى إلى التقليل من أهمية استطلاع يوجوف لأعضاء حزب المحافظين بعد المناظرة التلفزيونية الليلة الماضية.

واعتبرت أن الأرقام تعكس أن سوناك لديه جبل ليتسلقه إذا أراد التغلب على تروس.

وردا على سؤال حول من كان أفضل أداء في القسم الخاص بالحرب في أوكرانيا ، اختار حوالي 62 في المائة تروس بينما اختار 18 في المائة سوناك.

فيما يتعلق بتكلفة المعيشة ،اعتبر 55 في المائة أن تروس أجابت بشكل أفضل بينما اختار 34 في المائة سوناك. فيما يتعلق بالضرائب كانت 51 في المائة من نصيب تروس و 42 في المائة لسوناك.