محافظ كفر الشيخ يتابع تطعيم موظفى الديوان العام ضد فيروس كورونا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، يرافقهما اللواء تامر سعيد محمد، سكرتير عام المحافظة، حملة "طرق الأبواب"، بمبنى ديوان عام المحافظة والتي تستهدف تطعيم موظفي الديوان العام، والمترددين على الديوان من متلقي الخدمات من المواطنين، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا،" ، سواء الجرعتين الأولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية الثالثة، حسب عدد الجرعات التي تلقاها الموظف أو المواطن، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الأشخاص المستحقين التطعيم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي يعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مديرية الصحة بقيادة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تقوم بالتطعيم عن طريق 850 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات "محطات السكك الحديدية ، محطة الأتوبيس ، الأسواق ،الجامعات...)، وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف، لتطعيم المواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة قامت بتنفيذ خطة لنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة، والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ على موقع التواصل الإجتماعى، لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في أخذ اللقاح.

محافظ كفر الشيخ يتابع حملة طرق الأبواب





جانب من الجولة



محافظ كفر الشيخ يتابع حملة طرق الأبواب محافظ كفر الشيخ يتابع حملة طرق الأبواب

محافظ كفر الشيخ يتابع حملة طرق الأبواب

محافظ كفر الشيخ يتابع حملة طرق الأبواب

محافظ كفر الشيخ يتابع حملة طرق الأبواب