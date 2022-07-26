محافظ كفر الشيخ: انتهاء 88% من الأعمال الإنشائية لمستشفى بيلا المركزى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع الأعمال الجارية لإنشاء مستشفي بيلا المركزي، والذي تم إنجاز 88% من الأعمال الإنشائية والتشطيبات به، لضمان حسن سير العمل والوقوف على المشكلات والعمل علي حلها أولًا بأول.

وتفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الأعمال الإنشائية للمستشفى، الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع وتسريع وتيرة العمل، لبدء تشغيل المستشفى وتحقيق الاستفادة منه لخدمة ما يزيد عن نصف مليون مواطن من أبناء المدينة وقرى المحافظات المجاورة.

أوضح رئيس المدينة، في بيان، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بالمتابعة المستمرة للأعمال الانشائية للمستشفى، موجها بسرعة الانتهاء منها، ليستفيد منها أهالينا بمدينة وقرى مركز بيلا والقرى المجاورة، مشيراً إلى أن المستشفى مقام على مساحة 4200 مترا، ويعد أهم صرح طبي حديث يقام علي أرض مركز بيلا، ويضم 28 عيادة خارجية و 24 حضان و11 سرير عناية مركزة و 29 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسامًا للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات آخرى متعددة.

وأضاف «ساطور» أنه تم توريد جميع لوحات الكهرباء والمولدات والمحولات وتنك الغاز والتكييف المركزي، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من الإنشاءات للمستشفى سيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، والتخصصات المختلفة وغرفة العمليات الحديثة.