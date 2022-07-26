محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 25 مجمع خدمات زراعية بقرى "حياة كريمة"

سوهاج - فريق المحافظات

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء 25 مجمع خدمات زراعية بقرى "حياة كريمة"، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، لافتا إلى استمرار العمل فى 5 مجمعات أخرى بنسب تنفيذ متفاوتة تتخطى بعضها 90% .

وأوضح محافظ سوهاج أن المجمعات الزراعية التى تم الانتهاء منها هى مجمعات قرى "أم دومة، والمدمر، بمركز طما، وقرى " أولاد حمزة، والزوك الغربية، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية، والدويرات بمركز المنشاة، والمجمعات الزراعية بقرى " برديس، وبنى حميل، وعرابة أبيدوس، و أولاد عليو، بمركز البلينا، لافتا إلى الانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى " البطاخ، شندويل، بناويط، الغريزات، أولاد اسماعيل، بمركز المراغة، بالإضافة إلى المجمعات الزراعية بقرى " البربا،والعوامر بحري، والمجابرة، بيت علام، بيت داوود، بمركز جرجا، كما تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى " سفلاق، والجلاوية، بمركز ساقلتة، وقريتى " السلام، والخيام، بمركز دار السلام" .

وأشار "الفقي" إلى أن المجمعات الزراعية تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها المزارع بالقرية، بشكل حضارى لائق، حيث تشمل المجمعات الزراعية " مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية " .



مجمعات زراعية



مجمعات زراعية



مجمعات زراعية