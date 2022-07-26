محافظ بنى سويف يبحث مع نائب وزير الاتصالات مشروعات التحول الرقمى

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها المهندس هيثم فاروق " التحول الرقمي"، والمهندس حاتم أحمد " التطوير المؤسسي"، والمهندس مصطفى نبيل "التطوير المؤسسي"، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ .

ورحب محافظ بني سويف بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي الذي تتبناه الدولة تحت رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي في إطار الرؤية التنموية للدولة المصرية 2030 التي تمثل الخطوة النوعية التي تنفذها الدولة لتطبيق أطر ومحاور التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف، أول من أطلقت استراتيجية تنموية محلية لاقت قبولا من الدولة والتي وجهت بتعميم التجربة، وتناولت الاستراتيجية أليات ومقترحات ومشروعات للنهوض بـ6 قطاعات تنموية واقتصادية من بينهم قطاع الاتصالات الذي تمتلك فيه المحافظة ميزات نسبية ( جامعة تكنولوجية – منطقة تكنولوجية ) ، بجانب ميزات أخرى

كما تناول اللقاء مناقشة مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، حيث تم الانتهاء من تطوير 6 مراكز، وإضافة 2 مركز أخرين، بجانب مناقشة خطة التدريب وضمان الاستدامة في الأداء المتميز الذي يحقق أهداف ورؤية الدولة لتعزيز الأداء الحكومي في تقدمي الخدمات ، من خلال التسهيلات وتحقيق الشفافية والنزاهة

ومن جهتها أكدت نائب وزير الاتصالات، أن الوزارة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقمياً في كافة المجالات وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بالجهات الحكومية وتوفير الدعم لمتخذي القرار.

ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل بديوان عام المحافظة باستعراض رؤية وخطة التطوير المؤسسى الرقمي في إطار إستراتيجية مصر الرقمية، كما يتم تفقد قاعة التدريب النمطي لبرنامج التحول الرقمى بمركز الأزمات بالديوان العام وكذا فعاليات التدريب النمطي بمركز الدراسات الوطنية، وتسليم شهادات برنامج أساسيات التحول الرقمي والموظف الحكومي المحترف وشهادات برنامج السلوك التكنولوجى.