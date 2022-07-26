محافظ الوادى الجديد يبحث تطوير ورفع كفاءة فندق الخارجة وشارع النبوى المهندس ..صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فندق الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور ياسر محمود رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة، وذلك لبحث تطوير ورفع كفاءة الفندق ضمن خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة والجدوى الاقتصادية من أصول المحافظة والجاهزية، لاستضافة عدد من الفعاليات الهامة خلال الفترة المقبلة.



وأشار الزملوط إلى البدء في أعمال التطوير الشامل لمبنى الفندق وإنشاء حمام سباحة ومسطحات خضراء واستغلال السور الخارجي لإنشاء ممشى ووحدات تجارية وطرحها للشباب، وإنشاء أجنحة إقامة على الطراز البيئي وتجهيز صالات الإستقبال والمطعم وفقًا لأحدث التجهيزات الفندقية.



وفى سياق متصل، تابع محافظ الوادي الجديد ، أعمال توسعة شارع النبوي المهندس وفتح محاور جديدة لربط أحياء المدينة وتحقيق السيولة المرورية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.



ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال إنشاء الأماكن المخصصة لإنتظار السيارات ورصيف المشاة بالشارع بداية من ميدان طلعت ضرغام وحتي مستشفى الخارجة التخصصي، ودراسة أنسب مسار لفتح محور متفرع من النبوي المهندس وصولًا إلى منطقة المعهد الديني.



كما تفقد المحافظ، مقر المعرض الدائم بحي الأمل للوقوف على التجهيزات المطلوبة للإستعداد لتنظيم الدورة الثانية للملتقى التسويقي المصري للتمور على أرض المحافظة بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بالعيد القومي.









الجولة (1)



الجولة (2)



الجولة (3)



الجولة (4)



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)



جانب من الأعمال (4)



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جانب من الجولة (7)







