محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات عاجلة لإحدى الحالات الإنسانية

المنوفية - محمد فتحى

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاءاته اليومية بالمواطنين للتعرف على مطالبهم واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حيالها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بدأ المحافظ لقائه بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لحالتين بمركز شبين الكوم أحدهم متزوج ويعول 4 أبناء بالمراحل التعليمية المختلفة، وقد تعرض لحادث أليم تسبب في إصابته بحروق، والآخر بقرية الدلاتون مريضة كانسر وظروفها الاجتماعية صعبة ولا تقدر على تحمل نفقات العلاج، وذلك نظراً لظروفهم المعيشية.

كما وافق المحافظ على انتداب معلمة بسبك الأحد بأشمون إلى محافظة القاهرة للم شمل الأسرة، ووجه المحافظ مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة بفحص ودراسة شكوى مواطن بحي شرق شبين الكوم يتضرر من تركيب برج خاص بشبكة محمول أعلى المبانى المجاورة له وذلك بالمخالفة للاشتراطات والقوانين وعرض الموقف عليه لاتخاذ اللازم.

كما كلف المحافظ رئيس قطاع كهرباء المنوفية باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا ًنحو شكوى مواطن من ناحية ميت البيضا بالباجور ، يتضرر من تعسف موظفى شبكة الكهرباء في عدم نقل أسلاك الكهرباء بالمحول القديم بمدخل القرية مما يمثل ضرراً على أهالى القرية.

وتضمن اللقاء ، توجيه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ببحث شكوى مواطن بميت عافية يلتمس إعادة إقامة كشك خاص به تم إزالته بهدف رفع كفاءة الطريق ، وأكد المحافظ على ضرورة دراسة الحالة مراعاة لظروفه الاجتماعية وإعادة الكشك مرة أخرى بالموقع في حالة التأكد من صحة الأوراق والتراخيص اللازمة، فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتلبية شكوى مواطنة بناحية بندر تلا تمتلك كشك مرخص بإحدى الشوارع الرئيسية وتتضرر من نقل الكشك لشارع جانبي وغير حيوي وذلك أثناء بناء إحدى المدارس نظراً لظروفها الإجتماعية حيث أن زوجها ملازم الفراش وليس لديه مصدر دخل، كما أمر المحافظ بصرف مواد غذائية ولحوم تعينها على متطلبات حياتها المعيشية.

فيما وجه محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال إتصال هاتفى بنزول لجنة فوراً لمعاينة وحل مشكلة مواطنة بناحية كفر المصيلحة تتضرر من طفح مياه الصرف بشارع عمر بن الخطاب حفاظاً على حقوق المواطنين، فيما كلف المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بفحص طلب مواطنة بناحية شنوان تتضرر من مسئولى الزراعة بإيقافها عن أعمال ترميم سور بقطعة أرض تمتلكها والعرض عليه لإتخاذ اللازم .

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوى مواطن بالمعاش يقيم بناحية عزبة أشمون متزوج ويعول أسرة مكونة من 4 أبناء بمراحل التعليم أحدهم مصاب بضمور بالعضلات ، ووجه المحافظ بتوفير كرسى كهربائى لابنه وأمر بصرف مواد غذائية ولحوم مراعاة لظروفهم الإجتماعية ، كما أمر بتوفير سيارة لنقلهم إلى منزلهم.

واختتم المحافظ اللقاء بتكليف سكرتير عام المحافظة بدراسة وعرض طلب أهالى كفر الجلابطة بالشهداء خلال الاجتماع الدورى لمشروعات حياة كريمة بشأن الوقوف على أسباب ضعف التيار الكهربى الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى وكذا موقف إستلام المحول الكهربائى ، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بفحص طلب أهالى كفر الجلابطة لإقامة مدرسة تخدم أبناء القرية ضمن حياة كريمة والعرض عليه لإتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية.