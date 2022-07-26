اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:40 م
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محافظ الدقهلية يشهد استلام وتسلم الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحى

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:10 م
محافظ الدقهلية يشهد استلام وتسلم الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحى محافظ الدقهلية يشهد استلام وتسلم الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحى
الدقهلية - مرام محمد

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شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم استلام وتسلم الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار الدكتور أيمن مختار، إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظه 9 أطنان، موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في صكوك الأضاحي من خلال وزارة الأوقاف لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الدقهلية، على أنه سيتم إيصال صكوك الأضاحي إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن "مختار"، جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال تجميع وتوزيع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
 


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