محافظ الدقهلية: إحالة 83 محضرا تخص مخالفات المخابز والأسواق للنيابة العامة

فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، مضيفا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، أسفرت عن تحرير 83 محضرا في مجال المخابز والأسواق بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها ببعض المراكز والمدن، ووجه "مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والأسواق بمراكز ومدن ميت غمر و جمصة والمنزلة وطلخا والمنصورة والمطرية وشربين وبنى عبيد وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 21 محضر نقص وزن و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين و7 محاضر تصرف في دقيق مدعم و2 محضر عدم وجود سجل ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و21 محضر عدم إعلان عن الأسعار و5 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و13 محضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر سلع مجهولة المصدر و4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحضر مخالفة قانون حماية المستهلك وقال إنه تم التحفظ على 1.5 طن لحوم مجمدة و2500 علبة سجائر و34 شيكارة دقيق مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

فى سياق آخر واصلت لجنة الإعلانات بمحافظة الدقهلية، حملاتها لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح تقرير لجنة الإعلانات، أنه تم تنفيذ إزالة 2 من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مساحة الإعلان الواحد منها 128 مترًا بشارع الجيش بنطاق حي غرب المنصورة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة.

وشارك في الحملة رشا أحمد، مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، ومسئولي ادارة الإعلانات بديوان عام المحافظة، وبرئاسة حي غرب المنصورة.