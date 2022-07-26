محافظ الجيزة يعقد لقاء جماهيريا لحل شكاوى المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن .

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه الدوري مع المواطنين بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بين المسئولين والمواطنين للإستماع إلى الشكاوي التي تواجهم والعمل علي حلها .

وشهد اللقاء بحث محافظ الجيزة شكوي أحدي المواطنين متضرر من قيام ملاك أحدي المستشفيات الخاصة بحي الطالبية بأعمال بناء وإزالة حوائط بدون ترخيص مما قد يؤثر علي السلامة الإنشائية للعقار ويهدد سلامة السكان المقيمين به .

حيث وجه محافظ الجيزة علي الفور بمعاينة الموقع المشار إليه وبحث التراخيص الخاصه بالمستشفي وإتخاذ الإجراءات القانونية من غلق وقطع المرافق عنها لحين تقنين الأوضاع طبقاً للقانون، مشددآ علي ضرورة مواجهة المخالفات في المهد والتصدي لها بكل حزم وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال اللقاء كلف محافظ الجيزة بالإستجابة إلى الطلب المقدم من مواطن مقيم في شارع محمد فرج بحي الطالبية والذي يلتمس فيه رصف وتطوير الشارع حيث وجه المحافظ بإدراج الشارع ضمن خطة الحي في رصف وتطوير الشوارع للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما بحث محافظ الجيزة الشكوي المقدمة من مواطن متضرر من تحويل شقتين بشارع إيران بالدقي من سكني إلي تجاري مخالف للترخيص الصادر للعقار وعلي الفور وجه المحافظ حي الدقي بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق ورفع العدادات لعدم الانتفاع بالمخالفة .

كما وجه محافظ الجيزة بغلق وتشميع مغسلة سيارات بشارع الشهيد أحمد حمدي بحي بولاق الدكرور لإداراتها بدون ترخيص وعدم مراعاة الاشتراطات الفنية مما يؤثر علي السلامة الإنشائية للعقار حرصآ علي سلامة المواطنين .

وإشار اللواء أحمد راشد بأن المحافظة لاتدخر جهدآ في العمل علي حل شكاوي المواطنين ، لافتآ بأن غرفة العمليات بالمحافظة تتلقي بلاغات والشكاوي العاجلة من المواطنين علي مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

جاء اللقاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام و تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء أحياء الطالبية والهرم والدقي وبولاق الدكرور .