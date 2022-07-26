محافظ الإسماعيلية يتابع خطة مديرية النقل فى رفع كفاءة ورصف الطرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، نشاط مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، فيما يخص خطة رفع كفاءة ورصف الطرق خلال العام المالي الحالي 2022/2023، حيث تم استكمال أعمال الرصف داخل مدينة أبوصوير، والتي تشمل شارع روض إسكندر وعدد من الشوارع الفرعية الأخرى.

وأكد مهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن أعمال الرصف وفرد طبقة الأسفلت بدأت من مزلقان أبو صوير، وحتى محور تحيا مصر، بطول 3 كيلو ونص تقريبًا وبعرض طريق من 11 إلى 15 متر تقريبًا.

وأوضح أن أعمال الرصف والتطوير لشارع روض إسكندر، تأتي باعتباره أحد المحاور المرورية الهامة، لِما يضمه من العديد من المصالح الحكومية والمدارس، وكذلك محطة الصرف الصحي، و الوحدة الصحية ومكتب البريد.

وكذلك شمل نشاط مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، إعادة الشيء لأصله بالطريق الدائري بمدينة الإسماعيلية، بعد الحفر الذي تم به؛ نظرًا لأعمال توصيل خطوط الاتصالات و خدمات الإنترنت بجانب رصف طريق السعدية الواصل بين طريق الإسماعيلية- السويس، و طريق القناة بنطاق مركز فايد علاوة على ذلك تم استكمال الأعمال بكباري المشاة التي سَتُسْتَخْدَم بدلًا من الصالات على ترعة السويس و المنايف؛ لحماية أرواح المواطنين و ممتلكاتهم أثناء عبورهم بين ضفتيِّ الترعة.