محافظ الإسكندرية: حرصنا على إقامة العديد من الفعاليات لإسعاد شعب المحافظة وزائريها

الإسكندرية - جاكلين منير

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ70، وذلك في موكب مهيب علي طول الكورنيش من المنتزة وحتي رأس التين، ضم جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وهنأ الشريف شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي ال70 لمحافظة الإسكندرية والتي تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الشريف أن المحافظة كانت حريصة علي إقامة العديد من الفعاليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيراً إلى أن الاحتفالات ستستمر علي مدار عدة أيام. وأكد علي ضرورة الإلتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقدم الشريف الشكر لجميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم احتفالات العيد القومي. مشيداً بجهودهم في إخراج الاحتفالات بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالإسكندرية.

وأضاف أن الفاعليات شملت إنطلاق مواكب عربات الزهور علي طول الكورنيش، وتقديم عروض عسكرية متنوعة، وعروض ثقافية واستعراضية وفنية، وإنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والوقوف في عدة محطات لتوزيع الهدايا علي الأطفال.

وتواجد المحافظ وسط المواطنين بعدة محطات علي طول الكورنيش شملت شاطيء ذوي الهمم بالمندرة، ومنطقة بئر مسعود، والجندي المجهول بالمنشية، وهنأ المواطنين بعيد الإسكندرية القومي. كما رحب بجميع المصطافين.

شهد الاحتفالات؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية.

احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي

محافظ الإسكندرية





احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي





اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية





اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية





احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي





احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي