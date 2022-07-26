محافظ أسيوط يعلن عن بدء تشغيل الغاز الطبيعى ببعض الوحدات السكنية بمدينة منفلوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تشغيل الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية بمدينة منفلوط وفقاً للخطة الزمنية المحددة حيث تم ضخ الغاز الطبيعي لبعض المنازل كنقطة البداية لإنطلاقه وتوصيله لباقي الوحدات السكنية بالمدينة مؤكداً على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوصيل الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على قدم وساق لتوصيل الغاز الطبيعي لباقي الوحدات السكنية والمنازل بالمراكز والقرى المدرجة ضمن الخطة مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن (شركات الغاز الطبيعي والمحافظة والوحدات المحلية والقروية) وغيرها.

وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه تم إطلاق وتوصيل الغاز الطبيعي بعدد من الوحدات السكنية بشوارع العشرين والـ 16 وعمر بن الخطاب بمدينة منفلوط بحضور النواب (مصطفى الكحيلي، وإبراهيم نظير، والدكتور حسام ماضي) أعضاء مجلس النواب والشيوخ ونائب رئيس المركز ومسئولي الشركة المنفذة على أن يتم توصيل باقي الوحدات السكنية تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة لافتاً إلى تخصيص أرقام تليفونات في حالة وجود تسريب بحيث يتم الاتصال على رقم 129 الخط الساخن طوارئ للابلاغ في الحالات الطارئة أو الاستفسار عن أي معلومات وتقديم الشكاوي مضيفه أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يولي اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الهام وتوفير حياة كريمة للمواطنين وهو ما يظهر جلياً في تقديمه لكافة سبل الدعم والتسهيلات الممكنة وتذليله لكافة العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتوصيل الغاز الطبيعي لكافة الوحدات السكنية.