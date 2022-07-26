محافظ أسوان: الأوقاف لها دور بارز فى نشر تعاليم الإسلام الوسطية

وتابع "عطية" الحديث قائلا: بجانب الدور الحيوى فى المشاركة الإيجابية فى القضايا المجتمعية ومواجهة التحديات القائمة ومنها مجابهة فيرس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور والتحديث في أداء رسالتها المنشودة على الوجه الأكمل.

جاء ذلك إستقبال محافظ أسوان للشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف الذى تولى مهام عمله بديلاً للدكتور رمضان عبد السميع والذى أشاد المحافظ بأداءه خلال فترة توليه مسئولية المديرية مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات من أبرزها إفتتاح أعمال إنشاء وتجديد 93 مسجداً بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد أثناء الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة أو في المناسبات المختلفة للحد من إنتشار فيرس كورونا ، مع الإستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية لوقاية المصلين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ، مؤكداً على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة .