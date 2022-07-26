مجلس الوزراء: مصر الرابعة فى قيمة مشروعات الطاقة بالشرق الأوسط خلال 2022-2026

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا تحت عنوان "مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال (2022-2026)".

يتناول الإنفوجرافيك قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت شركة "أبيكورب" في تقرير لها إلى وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواء المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022- 2026) قرابة الـ 100 مليار دولار. فيما حددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بحوالي 14 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر.

وأشارت "أبيكورب" إلى ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.

فيما توقعت "أبيكورب" أن تصل قيمة استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (2022 – 2026) إلى 879 مليار دولار. كما توقعت أن تتراوح نسبة استحواذ المنطقة على سوق الهيدروجين العالمي ما بين 10-20% بحلول 2050.