اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء: مصر الرابعة فى قيمة مشروعات الطاقة بالشرق الأوسط خلال 2022-2026

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:30 م
مجلس الوزراء: مصر الرابعة فى قيمة مشروعات الطاقة بالشرق الأوسط خلال 2022-2026 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا تحت عنوان "مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال (2022-2026)".
 
يتناول الإنفوجرافيك قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وأشارت شركة "أبيكورب" في تقرير لها إلى وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواء المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022- 2026) قرابة الـ 100 مليار دولار.  فيما حددت القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بحوالي 14 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر.
 
وأشارت "أبيكورب" إلى ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.
فيما توقعت "أبيكورب" أن تصل قيمة استثمارات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (2022 – 2026) إلى 879 مليار دولار. كما توقعت أن تتراوح نسبة استحواذ المنطقة على سوق الهيدروجين العالمي ما بين 10-20% بحلول 2050.
 
WhatsApp Image 2022-07-26 at 12.26.04 PM

 


مشروعات الطاقة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الحكومة: الفجوة بين الصادرات والواردات تنخفض لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات.. زيادة قيمة الصادرات بنسبة 47.3% لتسجل 19 مليار دولار.. وصادرات مصر للأسكوا سجلت 8.4 مليار دولار والواردات 6.4 مليارا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:06 م

الحكومة: الفجوة بين الصادرات والواردات تنخفض لأقل مستوى منذ 7 سنوات.. إنفوجراف

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:57 ص

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات ملفات مشروعات الوزارة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:25 ص

رئيس الوزراء يشارك فى اجتماع وزراء دول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. مدبولى: مكلفون جميعا بإزالة أى عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات ونسف المعوقات

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:40 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة