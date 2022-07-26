ما هو مرض الكتف المتجمد وكم من الوقت تحتاجه للتعافى؟

كتبت فاطمة خليل

يتطور الكتف المتجمد تدريجيًا على ثلاث مراحل ويمكن أن تستمر كل مرحلة لعدة أشهر، ومع ذلك يمكن التعافي بالكامل من المرض، والكتف المتجمد هو ببساطة مفصل كتف متصلب ومؤلم ، ويصعب تحريكه، بحسب موقع "health".

يتكون الكتف من ثلاثة عظام تشكل مفصل كروي ومقبس يتكون من أعلى الذراع (عظم العضد) وكتف الكتف (عظم الكتف) وعظم الترقوة (الترقوة) تسمى الأنسجة المحيطة بمفصل الكتف كبسولة الكتف. ما هو الكتف المتجمد؟ الكتف المتجمد، المعروف أيضًا باسم التهاب المحفظة اللاصق هو حالة مؤلمة ومستمرة في الكتف تستمر لأكثر من 3 أشهر. تسبب هذه الحالة الالتهابية تليفًا في كبسولة المفصل الحقاني العضدي وغالبًا ما تتميز بالتصلب التدريجي التدريجي ونطاق كبير من تقييد الحركة (الدوران الخارجي عادةً). ما هي مراحل تجمد الكتف؟ في معظم الحالات ، يكون التعافي ممكنًا ، على الرغم من أنه قد يستغرق ما يصل إلى عام إلى عامين في بعض الحالات. يتطور الكتف المتجمد تدريجيًا على ثلاث مراحل ويمكن أن تستمر كل مرحلة لعدة أشهر.

وتشمل هذه المراحل

المرحلة الأولى أي حركة للكتف تسبب الألم، ويضيق نطاق الحركة.

المرحلة الثانية: خلال هذه المرحلة ، قد يبدأ الألم في التراجع. ومع ذلك ، تصلب الكتف ، ويصبح استخدامه أكثر صعوبة.

المرحلة الثالثة: يبدأ نطاق حركة الكتف في التحسن.

كيف تعالج الكتف المتجمدة؟ تشمل خيارات العلاج غير الجراحية لالتهاب المحفظة اللاصق الإدارة الدوائية والعلاج الطبيعي.

العلاج الطبيعي مهم جدًا للتحكم في الألم واستعادة حركة الكتف الطبيعية.

في بعض الحالات النادرة ، إذا كان هناك تحسن طفيف للغاية ، فإن طرق التدخل مثل الحقن داخل المفصل، والتلاعب بالمفاصل تحت التخدير أو جراحات تنظير الكتف تعتمد على المتطلبات الطبية للمريض.