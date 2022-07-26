اليوم السابع
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لجنة المرأة بالكنيسة الأسقفية تختتم سيمنار القيادة لزوجات القسوس والقادة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:54 م
لجنة المرأة بالكنيسة الأسقفية تختتم سيمنار القيادة لزوجات القسوس والقادة كاتدرائية جميع القديسين
كتب: محمد الأحمدى

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اختتمت لجنة المرأة التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية سيمنار القيادة لزوجات القسوس والقادة السيدات بالإبروشية والذي استمر لمدة 3 أيام متتالية وذلك بكاتدرائيةجميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
 
وافتَتح رئيس الأساقفة دكتور سامي فوزى السيمنار بالقداس الإلهي، إذ تحدث في عظته قائلًا أن كلمة الله تصف حالة قلوبنا الداخلية وتعلمنا كيف نعيش حياة وتعاليمالمسيح، مضيفًا: اعملوا بكلمة الله وعيشوا بها في قلوبكم
 
وتناول السيمنار عدد من المحاضرات حول قيادة المرأة ودورها داخل الكنيسة من خلال تعريف مفهوم التلمذة أي إتباع الله في كل أمور الحياة حتى نصبح تلاميذ له وكيفيةاستقبال دعوة الخدمة والمضي قدما فيها. 
 
وتضمنت المحاضرات الحديث عن الصورة الذاتية للخادم والقائد وقيمة المرأة ودعوتها داخل الكنيسة، كما تناولت المحاضرات الحديث حول البيئة المحيطة بالمرأة ودورالتنشئة في نمو الصورة الذاتية للمرأة عن نفسها. 
 
واختُتم السيمنار بمحاضرة عن أمانة الخادم، وكيف للخادم أن يطور مهاراته لكي تتناسب مع من يخدمهم حيث أن الخدمة المؤثرة تأتي في إطار العلاقات الجيدة المترابطةبين القائد والشخص المخدوم.
 
 
 
 

الكنيسه الاسقفيه

سامى فوزى

زوجات القسوس

كاتدرائيه جميع القديسيين



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