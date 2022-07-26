كيف تفرق بين الأفكار العادية ومرض الوسواس القهري؟

كتب - حسام الشقويرى

اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو اضطراب يعاني فيه الأشخاص من أفكار أو هواجس متكررة وغير مرغوب فيها تجعلهم يشعرون بأنهم مدفوعون لفعل شيء ما بشكل متكرر، ويمكن أن تتداخل السلوكيات المتكررة، مثل غسل اليدين أو فحص الأشياء أو التنظيف ، بشكل كبير مع الأنشطة اليومية للشخص والتفاعلات الاجتماعية.

كيف تفرق بين الأفكار العادية والأفكار الوسواسية المرضية؟

وكثير من الأشخاص غير المصابين بالوسواس القهري لديهم أفكار مزعجة أو سلوكيات متكررة، ومع ذلك فإن هذه الأفكار والسلوكيات لا تعطل الحياة اليومية عادة، و بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري ، فإن الأفكار مستمرة والسلوكيات صارمة، و عادة ما يؤدي عدم أداء السلوكيات إلى ضائقة كبيرة، و يعرف الكثير من المصابين بالوسواس القهري أو يشتبهون في أن هواجسهم ليست واقعية ، و قد يعتقد الآخرون أنهم يمكن أن يكونوا حقيقيين حتى لو كانوا يعرفون أن هواجسهم ليست واقعية ، فإن الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري يواجهون صعوبة في التخلص من الأفكار السواسية أو إيقاف الأفعال القهرية.

ويتطلب تشخيص الوسواس القهري وجود وساوس تستغرق وقتًا طويلاً (أكثر من ساعة في اليوم) ، وتسبب ضائقة كبيرة وتضعف العمل أو الأداء الاجتماعي، و يصيب الوسواس القهري 2-3٪ من الناس في الولايات المتحدة، وبين البالغين ، تتأثر النساء أكثر بقليل من الرجال، و غالبًا ما يبدأ الوسواس القهري في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو البلوغ المبكر ،و يبلغ متوسط ​​أعراض العمر 19 عامًا ، وعادة ما يتطلب الوسواس القهري الأكثر اعتدالًا أو شديدًا العلاج، و غالبًا ما تكون هناك فترات من الوقت تتحسن فيها الأعراض، و قد تكون هناك أيضًا أوقات تزداد فيها الأعراض سوءًا ، عندما يكون الشخص متوترًا أو مكتئبًا.