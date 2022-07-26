كيف تحدد موعدا للقاء البابا تواضروس بالأسر عبر الموقع الإلكترونى للكنيسة؟

كتب ـ محمد الأحمدى

يعتبر لقاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع الأقباط خدمة يقدمها الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن طريق التسجيل فى قائمة طلب لقاء البابا، وتحدد الكنيسة بعد كذلك موعد لقائه بالأسرة.

ويرسل الموقع رسالة على الإيميل الشخصي ورسالة نصية إلى مقدم الطلب بحسب ترتيب الإرسال، ومؤخراً توقف الموقع عن قبول الطلبات الجديدة لحين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات المقدمة.

وذكر الموقع فى آخر إحصائية له أنه استقبل آلاف الطلبات للقاء للبركة تمت تلبية حوالى 96 منها فقط، ولذلك فقد تم وقف تقديم الطلبات لحين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات.

ويعد الموقع بإنجاز أكبر عدد ممكن من اللقاءات خلال الفترة المقبلة.