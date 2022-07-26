كوريا الجنوبية: إحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي هو الطريق لإحلال السلام

أ ش أ

بحث المبعوث النووي الكوري الجنوبي "كيم جون" -في اتصال هاتفي- مع نظيره الصيني "ليو شياو مينج"، التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية ووجهات النظر بشأن سبل التعاون الثنائي.

وشدد المبعوث النووي الكوري الجنوبي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- اليوم الثلاثاء على أن إحراز تقدم في المفاوضات لنزع السلاح النووي هو الطريق لإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، داعيا الجانب الصيني إلى بذل جهود إيجابية حتى يتوقف الشمال عن تطوير البرامج النووية والصاروخية التي لا تؤدي إلا إلى تقويض أمنه وتعميق العزلة الدولية، وحتى يعود إلى الحوار في أسرع وقت ممكن.

وأشارت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية إلى أن سول تقوم بصياغة خارطة طريق للسياسات تجاه بيونج يانج تحت التشاور الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي تشمل توفير تدابير مقابلة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها بما يتماشى مع مرحلة نزع السلاح النووي بموجب خطة الرئيس الكوري الجنوبي إدارة "يون سيوك-يول".

من جانبه، أكد المسؤول الصيني أهمية التواصل الوثيق بين سول وبكين، قائلا إن الصين ستواصل القيام بدور بناء للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.