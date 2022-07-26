كل ما تريد معرفته عن متوسط أجور العاملين بالقطاع العام 2021

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤشرات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2021، حيث تناولت النشرة بالإنفو جراف أهم تلك المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 942 جنيهًا للعاملين فى كلا من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.

1881 جنيهًا فى القطاع العام/ الأعمال العام، مقابل 1834 جنيهًا عام 2020، بزيادة 2.6%.

911 جنيهًا فى القطاع الخاص، مقابل 885 جنيها عام 2020 بزيادة 2.9%.

981 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 940 جنيهًا عام 2020

746 جنيهًا متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 776 جنيهًا عام 2020

1911 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى القطاع العام/ الأعمال العام، مقابل 1822 جنيهًا عام 2020.

1687 جنيهًا متوسط أجر الاناث فى القطاع العام/ الأعمال العام، مقابل 1913 جنيهًا عام 2020.

949 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى القطاع الخاص، مقابل 911 جنيهًا عام 2020.

721 جنيهًا متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص، مقابل 745 جنيهًا عام 2020.