كلية البنات جامعة عين شمس تعلن: 92% نسبة مؤشرات النجاح بجميع الأقسام

وأعربت الدكتورة أميرة يوسف، عن سعادتها بنسب النجاح التي وصلت إليها طالبات الكلية، فيما أوضحت الدكتورة مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن النتائج بالكلية ستعلن تباعا فور الانتهاء من مراجعتها، مؤكدة أن مؤشرات النجاح مرتفعه هذا العام.

وفى سياق متصل كان الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، قد أعلن مؤخرا عن نتيجة طلاب الكلية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2021/2022 موضحا ان نسبة النجاح للشعبة العربى بلغت 97%، موضحا أن نسبة النحاح للفرقة الأولي باللغة العربية بلغت 96 %، نسبة نجاح الفرقة الثانية 96%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 96%، بينما جاءت نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 96%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة عربى 98%

و بالنسبة للشعبة الانجليزية فقد بلغ متوسط نسبة النجاح 98% حيث جاءت نسبة نجاح الفرق الاربع على النحو التالى، نسبة نجاح الفرقة الاولى 99%، نسبة نجاح الفرقة الثانية 98%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 98%، نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 99% وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 99%، و متوسط نسبة النجاح للشعبة الفرنسى بلغت 99%.