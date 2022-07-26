اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كلية البنات جامعة عين شمس تعلن: 92% نسبة مؤشرات النجاح بجميع الأقسام

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:01 م
كلية البنات جامعة عين شمس تعلن: 92% نسبة مؤشرات النجاح بجميع الأقسام محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات للأداب والعلوم والتربية، بجامعة عين شمس،  مؤشرات النجاح في جميع الفرق والشعب بالكليه والمتمثلة فى الأقسام الأدبية والعلمية والتربوية بالكلية ، حيث بلغت نسبة مؤشرات النجاح مايقرب من 92%.
 
وأعربت الدكتورة أميرة يوسف، عن سعادتها بنسب النجاح التي وصلت إليها طالبات الكلية، فيما أوضحت الدكتورة مى حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن النتائج بالكلية ستعلن تباعا فور الانتهاء من مراجعتها، مؤكدة أن مؤشرات النجاح مرتفعه هذا العام.
 
وفى سياق متصل كان الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، قد أعلن مؤخرا عن نتيجة طلاب الكلية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2021/2022 موضحا ان نسبة النجاح للشعبة العربى بلغت 97%، موضحا أن نسبة النحاح للفرقة الأولي باللغة العربية بلغت 96 %، نسبة نجاح الفرقة الثانية 96%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 96%، بينما جاءت نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 96%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة عربى 98%
 
و بالنسبة للشعبة الانجليزية فقد بلغ متوسط نسبة النجاح 98% حيث جاءت نسبة نجاح الفرق الاربع على النحو التالى،  نسبة نجاح الفرقة الاولى 99%، نسبة نجاح الفرقة الثانية  98%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 98%، نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة  99% وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 99%، و متوسط نسبة النجاح للشعبة الفرنسى بلغت 99%. 

 


جامعه عين شمس

عين شمس

نتائج الطلاب

طلاب جامعه عين شمس

كليه البنات



الموضوعات المتعلقة

جامعة عين شمس تبدأ استعداداتها لأعمال التنسيق.. 5 كليات تجهز معاملها لتسجيل رغبات الطلاب مجانا.. تأهيل المعامل وتوفير قاعات مكيفة وتدريب الموظفين لمساعدة الطلاب خلال التسجيل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:00 ص

شباب جامعة عين شمس فى حوار مفتوح مع السفيرة مشيرة خطاب غدا حول حقوق الإنسان

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:12 م

رئيس جامعة عين شمس: بعض شركات الدواء المصرية بدأت فى تصنيع أدوية السرطان

الجمعة، 22 يوليه 2022 07:01 م

رئيس جامعة عين شمس: مستشفيات الجامعة مستعدة لأى موجة من موجات كورونا (فيديو)

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:11 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة