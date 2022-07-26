اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

كشف طبى اليوم للمعينين الجدد بوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2016 بالطب الشرعى

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:30 م
كشف طبى اليوم للمعينين الجدد بوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2016 بالطب الشرعى النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي - عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستقبل النيابة الإدارية معاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعة 2016، بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة، لإجراء الكشف الطبي المعلن عنه، وحددت الهيئة فى بيانه يوم، الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 لدفعة 2016، في تمام الساعة 9 صباحا.

وعن تعليمات الحضور جاءت كالتالى:

-الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.
 
-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.
 
-بطاقة دفع إلكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.
 
-ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
 
-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار اليها، ولن يتم استلام العمل الا بعد إجراء الكشف الطبي المشار اليه.

النيابة الادارية

الكشف الطبي

معاوني النيابة

النيابة الإدارية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة