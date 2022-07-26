كشف طبى اليوم للمعينين الجدد بوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2016 بالطب الشرعى

كتب - أحمد عبد الهادي - عبد الله محمود

تستقبل النيابة الإدارية معاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعة 2016، بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة، لإجراء الكشف الطبي المعلن عنه، وحددت الهيئة فى بيانه يوم، الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 لدفعة 2016، في تمام الساعة 9 صباحا.



وعن تعليمات الحضور جاءت كالتالى: -الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.

-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.

-بطاقة دفع إلكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

-ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار اليها، ولن يتم استلام العمل الا بعد إجراء الكشف الطبي المشار اليه.