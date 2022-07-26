قضية اغتصاب فى كاليفورنيا تكشف صلة المشتبه به بجريمتى قتل إحداهما عام 1980

كتبت ريم عبد الحميد

ألقت السلطات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 76 عاما، والمشتبه به فى قضية اغتصاب وقعت عام 2021، لكن لم يكن هذا سبب القبض عليه، حيث كشفت تحليل الحمض النووي له عن احتمال صلته بجريمة مقتل امرأتين قبل عقود.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إنه تم القبض على جيمس راى جارى، الأسبوع الماضى على صلة بقتل لاتريل ليندسى عام 1980 ووينيفريد دوجلاس عام 1996، بحسب ما أعلن مكتب مسئول مقاطعة سولانو

وتم جمع الحمض النووي للرجل فى إطار تحقيق حول قضية اغتصاب وقعت عام 2021، ليتطابق مع الحمض النووي الذى تم جمعه فى قضيتى القتل. وفى 18 يوليو، تم إبلاغ السلطات بأن عينة الحمض النووي الخاصة بجارى تتطابق مع الجرائم الثلاثة. وتم إصدار مذكرة اعتقال بحقه وتفتيش منزله، قبل أن يتم القبض عليه فى اليوم التالى.

وقالت الشرطة إنها عثرت فى يوليو 1980 على جثة ليندسى، التي كانت تبلغ من العمر 46 عاما داخل منزلها، وقد تعرضت للاغتصاب والخنق، ولم يتم تحديد مشتبه به فى جريمة القتل هذه، وتم إرسل عينة من الحمض النووي لاحقا إلى قاعدة بيانات الشرطة، لكن لم يتم العثور على تطابق.

بينما عثر على جثة دوجلاس فى مارس 1996 مخبأة بين الأدغال على طول الطريق السريع فى فاليجو. وخلص التشريح إلى أنها تعرضت للاختناق وعانت من ضربة شديدة فى الرأس والعنق.