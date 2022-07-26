فريق المصرية للاتصالات بطلا لكأس العرب للرياضة الإلكترونية

كتبت هبة السيد

نجح فريق رعد للرياضة الإلكترونية المملوك لنادي المصرية للاتصالات في تحقيق إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاته خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن اقتنص بجدارة المركز الأول في دوري Prestige من الموسم الأول لكاس العرب في نسخته الثالثة لهذا العام "IAC 22"، وفوزه في على فريق "أنوبيس" في نهائي البطولة بثلاث نقاط مقابل لا شيء.

بدأت فعاليات البطولة في الخامس عشر من أبريل الماضي، وتعتبر هي البطولة الأهم لفرق الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبلغ مجموع جوائزها مائة ألف دولار.

ولم يكن هذا هو الإنجاز الوحيد لفريق "رعد" في هذه النسخة من كأس العرب، فقد استطاع اللاعب Giyuu أن يحصل على لقب أفضل لاعب لهذا الموسم.

ويعتبر فريق رعد أول فريق رياضات إلكترونية مملوك لنادي رياضي رسمي في مصر وهو نادي المصرية للاتصالات الرياضي، وتم إنشاؤه وإطلاقه في شهر ديسمبر من عام 2020 ويتشكل الفريق من خمس ألعاب وهي فيفا، فالورانت وليج أوف ليجيندز وپبجي ووايلد ريفت.

ومنذ إنشائه في عام 2020، نجح فريق "رعد" للرياضة الإلكتروني في الوفاء بوعوده لجمهوره الكبير في مصر، وذلك من خلال حصد العديد من البطولات وتحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الدولي والمحلي، فقد نجح في اقتناص المركز الأول في لعبة ليج أوف ليجيندز في بطولة ريدبول-بروسيد، وكذلك المركز الأول في لعبة فالورانت في آيس انفيتيشونال، والمركز الأول في لعبة فيفا في بطولة ايستاز.