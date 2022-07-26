غرفة المطاعم تحذر المنشآت السياحية من التهاون فى إجراءات مواجهة كورونا

كتب محمد أسعد

حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى أعضاءها من التهاون فى اتخاذ واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات وتحورات فيروس كورونا، فى ظل تصاعد الإصابات بالفيروس، وتكرار تحذيرات الجهات الصحية العالمية والمحلية من تنامى فى أعداد الإصابات بالفيروس.

وشدد عادل المصرى، رئيس الغرفة، على ضرورة قيام المطاعم والمنشآت السياحية بتوخى الحذر خلال هذه القترة وأهمية التمسك بالإجراءات المتبعة فى الشأن الوقائى والاحترازى لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة العودة إلى تطبيق استخدام الكمامة طوال فترة التواجد بالعمل، مع التزام المطاعم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة فى هذا الشأن.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن بيانات وزارة الصحة والسكان وتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أكدت وجود بعض الزيادات فى أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر، فضلا عن الزيادة فى نسب الإصابات فى العديد من الدول الأوربية، ما يستوجب التعامل مع هذا الأمر بإتخاذ إجراءات وقائية لمنع تفشى هذا الفيروس وتحوراته.

وجدد المصرى دعوته إلى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى ضرورة التزامهم وإتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحى وسليم وآمن والتى تُعرف بمعايير سلامة وآمان الغذاء الصحى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحى.

وأهاب رئيس الغرفة، بجميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة التشديد التام بإتباع الإجراءات الإحترازية وكذلك إصدار تعليمات للعاملين بإتباع المعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهى، مع إتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهى، وقبل تقديمه لروادها، مع تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة فى تجهيز وطهى الطعام وأيضا الاهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه بصفة دورية ومنتظمة.

وأكد المصري سعى وحرص جميع أعضاء الغرفة للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال اتباعهم لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد أيضا على أمن وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم والمنشآت السياحية، من أجل الحفاظ على التدفق السياحى وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية.

وشدد المصرى على ضرورة إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لضمان خلوهم من الأمراض، حيث إن الإخلال بهذه الإجراءات يسىء إلى صناعة وسمعة السياحة فى مصر، والتى بذلت الدولة والقطاع السياحى مجهودات كبيرة لعودتها مرة أخرى بعد عناء دام لفترة طويلة.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ واتباع الإجراءات الاحترازية بصورة صارمة، وكذلك تدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على هذه الإجراءات، واعتبار أن هذه الأمور تعد من أولويات السائح واهتماماته.

ولفت إلى أن وزارة السياحة والآثار قد أكدت فى خطابها الموجه من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إلى الغرفة بإنها سوف تقوم بتكليف حملات رقابية للمرور على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بشكل مفاجئ للتأكد من إتباعها للإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية السليمة ومن يثبت عدم إلتزامه بهذه الإجراءات سوف تقوم وزارة السياحة والآثار بغلق وإيقاف تراخيص المنشآة وأيضاً إيقاف المدير المسئول.