عمار الحكيم يبحث مع السفير البريطانى تطورات المشهد السياسى العراقى

كتب: أحمد جمعة

التقى عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة في بغداد مارك برايسون وتداول في تطورات المشهد السياسي العراقي والعلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، مؤكدا أهمية تطوير علاقات البلدين بما يضمن مصالح الجميع ويحفظ سيادة البلدين ويعمق علاقاتهما.

أوضح الحكيم – بحسب بيان صحفي - طبيعة اختيار الإطار التنسيقي لمرشح رئيس الحكومة العراقية القادمة ، مشيرا إلى أهمية الإجماع داخل الإطار على مرشح رئيس الحكومة، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وفق أولويات محددة، مؤكدا أهمية التوازن الداخلي والتوازن في العلاقات الإقليمية والدولية.

في معرض اللقاء أيضا استمع الحكيم من السفير برايسون إلى دعم بلاده لتشكيل حكومة جديدة في العراق وأهمية استقرار العراق للمنطقة والعالم.