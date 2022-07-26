اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:37 م
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ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:22 م
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة دقيق- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية وملاحقة مافيا الاستيلاء على الدعم ، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.
 
 وشدد محافظ البحيرة، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.
 
وفى هذا السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملة مكبرة بمركزحوش عيسى، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 6 أطنان دقيق بلدى مهرب للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وأشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين وسمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية بتموين البحيرة.
 
 

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